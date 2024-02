Kommentar zur Rolle der USA im Nahen Osten Wer ersetzt die USA im Nahen Osten?

Am wahrscheinlichsten ist deshalb, dass regionale Schwergewichte wie Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und vielleicht die Türkei mehr in den Vordergrund treten werden. Sie alle wollen den Gaza-Krieg so schnell wie möglich beenden. Alle sind pragmatisch genug, um trotz des Krieges nicht alle Brücken zu Israel abzubrechen. Allerdings sind sie auch Konkurrenten um Macht und Einfluss in der Region und haben keine gemeinsame Linie in der Iran-Politik oder in der Frage des politischen Islam. Nach dem Ende der US-Vorherrschaft wird der Nahe Osten möglicherweise weniger fremdbestimmt sein – aber vielleicht auch unberechenbarer.