Konflikte Westafrika-Krise: Deutschland fährt neue Sahel-Strategie

Deutschland will angesichts sich zuspitzender Krisen im westafrikanischen Mali und in Burkina Faso die Zusammenarbeit mit vergleichsweise stabilen und verlässlichen Staaten in der Sahel-Region vertiefen. „Insbesondere in Niger wird die Bundesregierung ihr Engagement daher ausbauen“, heißt es in einem Strategiepapier der Bundesregierung, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Freitag vorlag.