Heilerin der Welt in Not Weltgesundheitsorganisation wird am 7. April 75 Jahre alt

Im September 1947 suchte die Cholera Ägypten heim. Die Durchfallerkrankung raffte mehr als 10.000 Menschen hin. Am Kampf gegen die Cholera beteiligte sich auch die Vorgängerin der noch nicht bestehenden Weltgesundheitsorganisation (WHO): die sogenannte Interimskommission der WHO. Ihre medizinische Hilfe verhinderte eine noch höhere Opferzahl. Der Cholera-Ausbruch machte klar: Bei Gesundheitskrisen ist internationale Zusammenarbeit überlebenswichtig.