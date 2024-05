Fragen und Antworten Wichtige Fragen zum Attentat auf Fico - und die Antworten

Der Angriff geschah am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Fico befand sich in der Kleinstadt Handlova, wo eine Kabinettssitzung stattgefunden hatte. Außerhalb des Sitzungsortes hatten sich Anhänger versammelt. Als Fico auf die Menschen zuging, um sie zu begrüßen, fielen Schüsse. Auf einem Video des lokalen Fernsehsenders RTV Prievidza ist zu sehen, wie sich ein Mann an die Absperrung drängt und aus unmittelbarer Nähe auf den Ministerpräsidenten schießt. Von fünf Schüssen trafen vier den Politiker.