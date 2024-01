Zeitplan zu US-Wahlen 2024 Wichtige Stationen im US-Wahlkampf

Washington · Am 4. März ist der Beginn der Hauptverhandlung im Strafprozess gegen Donald Trump. Am 5. März gibt es Vorwahlen in 15 US-Bundesstaaten. Ein Überblick über den Zeitplan der Wahlen in den USA.

01.01.2024 , 18:30 Uhr

Will nochmal als US-Präsident antreten: Donald Trump. Foto: dpa/Mary Altaffer

Von Thomas Spang

15. Januar Iowa: Erste Caucuses Republikaner – Traditionell wichtiger Stimmungstest, Demokraten wählen an einem anderen Tag in Primaries.