„Morawieckis Krippenspiel“ Wie die PiS die Wende in Polen verzögert

Von dem Moment seiner Vereidigung hat Morawiecki bis zum 11. Dezember Zeit, um die Vertrauensfrage zu stellen. Parlamentspräsident Holownia rechnet damit, dass die neue Regierung von Donald Tusk am 11. oder 12. Dezember antreten könnte. Doch auch hier hat Präsident Duda das letzte Wort. Aus seiner Kanzlei hieß es, der Präsident wolle Tusk am 13. Dezember vereidigen. Das wäre eine weitere Boshaftigkeit. Denn am 13. Dezember 1981 verhängte das damalige kommunistische Regime das Kriegsrecht - eine schwarze Stunde in Polens Geschichte.