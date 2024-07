US-Wahlkampf Wie man Kamala Harris korrekt ausspricht

In ihrer Anfang 2019 erschienenen Biografie „The Truths We Hold“ erklärt Harris, dass ihr Name so viel wie „Lotusblume“ bedeute - ein in der indischen Kultur besonderes Symbol. Ihre Mutter kam aus Indien, ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert. Beide lernten sich in den 1960er Jahren in den USA kennen. Harris selbst sagt, Indien sei ein wichtiger Teil ihres Lebens.