Europaparlament Wilders-Partei schließt sich EU-Rechtsbündnis um Orban an

Wenn sich der „angehende Regierungschef von Österreich, Herr Kickl“, dazu entscheide mit der Regierung Fidesz in Ungarn zusammenzugehen, sei das ein Bündnis der Regierungsparteien. „Wir müssen erst unsere Hausaufgaben selbst machen“, sagte Weidel. In Österreich wird im Herbst gewählt. FPÖ-Chef Herbert Kickl könnte neuer Bundeskanzler werden. Orban, Kickl und Babis hatten das Bündnis „Patrioten für Europa“ am vergangenen Wochenende in Wien gebildet.