Sacharow-Preis an Opposition in Belarus : „Wir sehen den Mut der Frauen“

Brüssel Das EU-Parlament hat den Sacharow-Preis an die belarussische Opposition verliehen. Swetlana Tichanowskaja hat die EU dabei zu mehr Unterstützung für die Teilnehmer der prodemokratischen Proteste in ihrer Heimat aufgerufen.



Es ist dieser Moment einmal im Jahr, in dem das Europäische Parlament sehr still wird. Dann gehört das Podium dieser Volksvertretung aus 27 Mitgliedstaaten denen, die von demokratischer Redefreiheit, von friedlicher Opposition und vor allem von einem Leben ohne brutale Staatsgewalt nur träumen können. Es ist der Tag, an dem der Sacharow-Preis verliehen wird, jene mit 50.000 Euro dotierte Ehrung für die Verteidigung der Demokratie und der geistigen Freiheit, benannt nach dem sowjetischen Bürgerrechtler Andrej Sacharow.

In diesem Jahr hatte der zuständige Ausschuss drei Frauen ausgewählt. Die erste sitzt im Gefängnis. Die zweite trat an die Spitze der Volksbewegung gegen den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko, weil ihr Mann, der Blogger Sergej Tichanowski, wegen angeblicher Volksverhetzung in Haft genommen wurde. Und auch die dritte ließ sich nicht unterkriegen, nachdem man ihren Mann gefangen nahm. Maria Kolesnikowa, Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo waren die Gesichter des Widerstands seit den Wahlen Anfang August in ihrem Land, als Lukaschenko erneut zum Präsidenten wurde. 80,1 Prozent hätten für ihn gestimmt, sagt das Regime.

Außer seinen wenigen Freunden in Russland glaubt ihm das wohl niemand. In einer Video-Botschaft zur Preisverleihung am Mittwoch war die erschütternde Bilanz der bisherigen Demonstrationen zu lesen: Mehr als 26.000 Festnahmen hat es seit dem Beginn der Proteste gegeben. Die genaue Zahl derer, die durch Polizeigewalt ums Leben kamen, ist ungewiss.

„Die ganze Welt ist sich dessen bewusst, was in Ihrem Land geschieht. Wir sehen Ihren Mut. Wir sehen den Mut der Frauen. Wir sehen Ihr Leid. Wir sehen die unredlichen Missbräuche. Wir sehen die Gewalt.“ Mit diesen Worten begrüßte Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch die diesjährigen Preisträger – oder zutreffender: deren Stellvertreter. Denn die Frauen nahmen die Ehrung im Namen ihres Volkes an: „Jeder Belarusse, der sich an den friedlichen Protesten gegen Gewalt und Gesetzlosigkeit beteiligt, ist ein Held. Jeder von ihnen ist ein Vorbild für Mut, Mitgefühl und Würde“, sagte Tichanowskaja vor den EU-Abgeordneten, von denen die meisten wegen der Beschränkungen die Zeremonie nur am Bildschirm verfolgen konnten. „Ich wünsche mir in diesem Jahr nur eines: Ich möchte, dass alle Belarussen, die sich jetzt in Haft befinden oder gezwungen wurden, im Exil zu leben, nach Hause zurückkehren können.“, erklärte die 38-Jährige.

