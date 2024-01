Leere Strände im Nahen Osten Krieg und Krise schaden dem Tourismus

Für den Fremdenverkehr vom Libanon bis nach Ägypten lief es gerade so gut. Die Pandemie war überwunden, die Besucherzahlen in Nahost kletterten im vergangenen Jahr so schnell wie in keiner anderen Weltgegend: Zwischen Januar und Juli reisten über 20 Prozent mehr Urlauber in die Region als vor Corona, wie die Uno errechnete. Ägypten, eines der Hauptreiseziele in der Region, verdiente 15 Milliarden Dollar an den Touristen, so viel wie nie zuvor. Dann kam der Gaza-Krieg. Seit dem 7. Oktober ist der Tourismus eingebrochen, internationale Reedereien meiden das Rote Meer und den Suezkanal. Hunderttausenden Menschen droht der Absturz in die Armut.