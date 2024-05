Die Wurzeln des Hasses Woher die Feindschaft zwischen dem Iran und Israel kommt

Beide Staaten waren einst enge Partner. Der Iran war nach der Türkei das zweite muslimische Land, das Israel nach der Staatsgründung von 1948 anerkannte. Bis zur islamischen Revolution in Teheran 1979 waren Israel und Iran amerikanische Verbündete im Nahen Osten. Der Iran lieferte damals Öl an Israel und durchbrach damit den Boykott arabischer Staaten, wie Farhang Jahanpour sagt, Iran-Experte in Großbritannien und früherer Professor an der Universität in Isfahan.