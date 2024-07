Arbeitsprogramm für die neue Kommission Wohin die EU nun steuert

Brüssel · „Neu“ ist eines der am häufigsten auftauchenden Worte in den von Ursula von der Leyen vorgelegten Richtlinien für die EU-Politik bis 2029. Es gibt alte Anliegen mit neuem Anstrich, aber auch die Absicht, neue Herausforderungen mit neuen Ansätzen in den Griff zu bekommen.

19.07.2024 , 19:14 Uhr

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht nach ihrer Wiederwahl am Rednerpult: Welche Themen sie angehen will, steht bereits fest. Foto: dpa/Roberto Monaldo

Von Gregor Mayntz