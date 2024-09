Flüchtlingsdrama in Spanien Wohl Dutzende Tote nach Bootsunglück vor Kanaren

Die Geretteten seien völlig erschöpft, dehydriert und unterkühlt gewesen, hieß es. Im Unglücksboot seien die Menschen zwei Tage lang ohne Wasser und Nahrung gewesen, erzählte der Vertreter der Zentralregierung auf den Kanaren, Anselmo Pestana. Sie hätten Salzwasser trinken müssen. Die verzweifelte Lage habe im überfüllten Boot wohl zur Panik geführt, als die Insassen mitten in der Nacht das Rettungsschiff gesehen hätten. Überlebende hätten erzählt, dass das Boot vor einer Woche in Nouadhibou im Westen Mauretaniens rund 750 Kilometer Luftlinie von El Hierro entfernt in See gestochen sei.