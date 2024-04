Koch ohne Grenzen Der Mann hinter „World Central Kitchen“

Aufgeben liegt dem spanischen Starkoch nicht. Als er nach seiner Ausbildung und Arbeit in der Küche des Avantgarde-Restaurants „El Bulli“ in Barcelona mit 21 Jahren in New York ankam, hatte er einen Plan. Andrés wollte seine Vision spanischer Küche in den USA populär machen. Das gelang ihm erst als Koch in dem Ableger des „Eldorado Petit“ in Manhattan, dann als Chef des Tapas-Restaurants „Jaleo“ in Washington und schließlich als Eigentümer und Partner von mehr als 30 Restaurants in den USA.