Streit Paris-Ankara : Wut auf Macron: Kritik an Frankreich im Karikaturen-Streit

Ein junger Mann hält in Istanbul ein mit einem Schuhabdruck versehenes Foto von Emmanuel Macron in die Kamera. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Kairo/Ankara/Paris Aus der islamischen Welt schlägt Emmanuel Macron eine Welle der Wut entgegen. Vor allem die Türkei tut sich hervor. Aber nicht nur dort ist die Empörung darüber groß, dass Frankreich die Meinungsfreiheit über das Verbot stellt, den Propheten abzubilden. Maas gibt Macron verbal Rückendeckung.

Zu vereinzelten Protesten gegen Frankreich kam es unter anderem in der Türkei und Syrien. In Istanbul waren Plakate zu sehen, die Macron mit Schuhabdruck zeigen. In Dair as-Saur im Osten Syriens verbrannten Demonstranten laut Augenzeugen eine französische Flagge. In einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis lag die blau-weiß-rote Trikolore laut Berichten in einem Kreisverkehr und wurde von Autos überrollt. Auch im Irak waren Proteste geplant. Palästinenser hatten am Wochenende im Gazastreifen ein Plakat mit einer Macron-Zeichnung verbrannt.