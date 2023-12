Kriegsverbrechen Zahl der Angriffe auf Krankenhäuser nimmt zu

Das letzte voll funktionsfähige Krankenhaus im Gazastreifen stand in der Stadt Chan Junis. In dem Al Nasser-Hospital befand sich die 13-jährige Dina. Das Mädchen hatte in dem Nahostkrieg zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel beide Eltern und zwei Brüder verloren. Sie selbst erlitt so schwere Verletzungen, dass ihr rechtes Bein amputiert werden musste. „Dina und weitere Menschen wurden durch Beschuss des Al-Nasser-Krankenhauses am Sonntag den 18. Dezember getötet“, berichtete das Kinderhilfswerk Unicef vor wenigen Tagen.