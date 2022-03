Pandemie : Zahl der Corona-Fälle in China schnellt in die Höhe

Zahl der Corona-Fälle in China schnellt in die Höhe

Arbeiter desinfizieren sich gegenseitig, nachdem sie in Kontakt mit Müllsäcken gekommen sind, die in Bürogebäuden mit Corona-Fällen gefunden wurden. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Peking Die chinesische Regierung fährt eine Null-Covid-Strategie. Doch zuletzt stiegen die Infektionszahlen weiter an. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord.

Bei der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen weiter in die Höhe.

Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schließung von Schulen und Universitäten. In mehreren Städten wurde mit dem Bau provisorischer Krankenhäuser mit Tausenden von Betten begonnen, um Infizierte zu isolieren. Vor drei Wochen waren erst einige Dutzend Infektionen pro Tag gemeldet worden.