Großbritannien : Zahl der Migranten am Ärmelkanal stark gestiegen

London Die Zahl der Bootsmigranten steigt unaufhörlich. Der Ruanda-Pakt scheint seine beabsichtigte Abschreckungswirkung zu verfehlen.

Die Zahl der Menschen, die den Ärmelkanal in diesem Jahr in kleinen Booten überquert haben, hat die Marke von 15.000 überschritten. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Daten der Regierung in London. Im Vorjahreszeitraum waren weniger als halb so viele Menschen auf diesem Weg nach Großbritannien gelangt.