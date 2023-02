Gesellschaft : Zehntausende demonstrieren in Frankreich gegen Rentenreform

Paris Einem Vorhaben der Regierung stellen die Gewerkschaften den geballten Protest auf der Straße entgegen. Erneut demonstrieren landesweit Zehntausende gegen die Rentenreform.

In Frankreich haben am Samstag in etlichen Städten erneut Zehntausende Menschen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zum vierten Mal hatten die Gewerkschaften zu Protesten und Streiks gegen die Pläne der Mitte-Regierung für eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre aufgerufen. Am vergangenen Dienstag waren den Behörden zufolge bei den Protesten 750.000 Teilnehmer gezählt worden.