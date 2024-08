Keine Zwischenfälle Zehntausende feiern bei Regenbogenparade in Prag

Ein Polizeisprecher teilte mit, aus Sicherheitsgründen hätten diesmal mehr Polizisten als in den letzten Jahren die Regenbogenparade überwacht. Als Grund nannte er, dass es bei einer ähnlichen Parade in Bratislava in der benachbarten Slowakei Ende Juli Terrorwarnungen gegeben habe. So wie in Bratislava habe es aber auch in Prag abgesehen von kleineren Störaktionen durch Schmährufe von Gegnern der queeren Szene am Straßenrand keine größeren Zwischenfälle gegeben.