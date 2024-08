Demonstrationen Zehntausende protestieren gegen Lithium-Bergwerk in Serbien

Vucic erklärte, die Besetzung der Bahnhöfe sei „kein Beitrag zur Demokratie“. Er wolle mit den Anwohnern der geplanten Mine sprechen. „Ich verstehe einfach nicht, warum die Menschen in diesem Land die Wirtschaft Serbiens zerstören wollten“, sagte er in einer Fernsehansprache. „Denken die Menschen in Serbien wirklich, dass ich dumm und verrückt bin, dass ich etwas gegen mein Land und mein Volk tun werde?“ Er schloss nicht aus, dass es zu dem Thema ein Referendum geben könnte, entweder nur in der betroffenen Region oder in ganz Serbien.