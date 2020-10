„Es lebe Belarus“ : Zehntausende protestieren gegen Staatschef Lukaschenko

Demonstranten mit alten belarussischen Nationalfahnen nehmen an einem Protest in Minsk tei. Foto: Uncredited/AP/dpa

Minsk Seit Wochen dauern die Massenproteste in Belarus an - trotz Herbstwetters und neuer Gewaltandrohung der Behörden. Viele Menschen lassen sich nicht einschüchtern. Wie reagieren die Sicherheitskräfte?

Zehntausende Menschen haben in Belarus bei einem neuen Protestmarsch gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert.

Sie zogen begleitet von einem großen Aufgebot von Polizei und Militär durch die Hauptstadt Minsk. Auch in anderen Städten gab es Aktionen. Dabei rief die Menge „Es lebe Belarus“ und „Lukaschenko in den Gefängniswagen“. Bei der als „Partisanenmarsch“ bezeichneten Demonstration wurden erneut viele Demonstranten festgenommen. In Medienberichten war von zunächst 50 Festnahmen die Rede.