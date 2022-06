Anhörung : Zeugin: Trump wollte am 6. Januar selbst zum Kapitol kommen

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht bei einer Kundgebung auf dem Adams County Fairgrounds in Mendon, Illinois. Foto: Mike Sorensen/Quincy Herald-Whig via AP/dpa

Washington Eine Zeugin hat vor dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke detailliert über ihre Erlebnisse ausgesagt. Sie schildert auch eindringlich Trumps Wut nach der Wahl.

Trump soll Fahrer ins Lenkrad gegriffen haben

Unter Berufung auf ein Gespräch mit einem Kollegen und dem zuständigen Secret-Service-Beamten unmittelbar nach dem Vorfall schilderte Hutchinson, dass Trump in dem gepanzerten Geländewagen sogar versucht habe, dem Fahrer ins Lenkrad zu greifen. Er soll demnach gesagt haben: „Ich bin der verfluchte Präsident, bringt mich zum Kapitol.“ Der Personenschützer habe ihn am Arm gepackt, um ihm vom Lenkrad fernzuhalten, schilderte sie weiter. Trump habe seinen freien Arm genutzt, um sich zu wehren.

Trump hatte seine Anhänger während der Kundgebung vor dem Weißen Haus am 6. Januar dazu angestachelt, zum Kapitol zu marschieren. Er sagte damals auch öffentlich, dass auch er kommen werde. In der Folge gab es mehrere Berichte, dass Trump tatsächlich zum Kapitol kommen wollte - bislang aber keine Bestätigung aus Trumps damaligem Führungszirkel.

Hutchinson: Trump war sich über mögliche Gewalt bewusst

Nach weiteren Angaben von Hutchinson war sich Trump über die mögliche Gewalt am 6. Januar 2021 bewusst. Er habe vor der Rede an seine Anhänger an diesem Tag von Waffen im Publikum gewusst, sagte Hutchinson.

Trump schmiss nach Wahl vor Wut Teller mit Essen gegen Wand

Der Kammerdiener „gab mir ein Zeichen, hereinzukommen, und zeigte dann auf den vorderen Teil des Raumes, in der Nähe des Kaminsimses am Fernseher, wo ich zuerst bemerkte, dass Ketchup an der Wand heruntertropfte“, schilderte sie. Auf dem Boden habe ein zerbrochener Porzellanteller gelegen. Der Diener habe ihr dann erzählt, dass Trump so sauer über ein Interview des Justizministers William Barr gewesen sei, dass er sein Mittagessen gegen die Wand geworfen habe. Barr hatte in dem Interview gesagt, dass es keine Beweise für weit verbreiteten Wahlbetrug gebe.