Justiz Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf startet ohne Trump

Die US-Autorin Jean Carroll wirft dem Republikaner vor, er habe sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt. Es wird geschätzt, dass der Prozess eine Woche lang dauern könnte. Zunächst sollen bei dem Verfahren in Manhattan die zwölf Geschworenen ausgewählt werden.