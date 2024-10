Nahost Zum Jahrestag des Massakers steht der Nahe Osten am Abgrund

In Rom kam es bei einer nicht genehmigten Pro-Palästina-Demonstration zu teils heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten. In London beteiligten sich am Samstag Zehntausende Menschen an einer propalästinensischen Demonstration. In Berlin beteiligten sich am Samstag laut Polizei weit über 1.000 Menschen an einem propalästinensischen Protestzug, rund 650 kamen zu einer proisraelischen Versammlung.