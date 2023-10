Katholische Kirche Zum Start der Weltsynode dämpft Papst Franziskus Hoffnungen

Zu Beginn der Weltsynode in Rom hat Papst Franziskus Hoffnungen auf konkrete Reformen in der katholischen Kirche gedämpft. „Wir sind nicht hier, um eine parlamentarische Sitzung oder einen Reformplan voranzubringen“, stellte der 86-Jährige zu Beginn der Kirchenkonferenz klar. In Deutschland und anderen Ländern hatten sich viele Gläubige konkrete Reformen erhofft, etwa was den Zugang von Frauen zu Weiheämtern oder den Umgang mit Homosexuellen betrifft.