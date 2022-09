Afghanistan : Zwei Beschäftigte russischer Botschaft in Kabul getötet

In Afghanistans Hauptstadt kam es in der Nähe der russischen Botschaft am Montag zu einer schweren Explosion. Foto: -/kyodo/dpa/Archiv

Moskau/Kabul In der afghanischen Hauptstadt kommt es am Montag zu einer schweren Explosion vor der russischen Botschaft, während Menschen auf ihr Visum warteten. Mehrere Menschen sterben.

„Bei der Attacke sind zwei Mitarbeiter der Botschaft ums Leben gekommen. Unter den afghanischen Bürgern gibt es ebenfalls Opfer“, teilte das Ministerium am Montag in Moskau mit. Der Anschlag habe sich in unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Konsulat ereignet. Die Botschaft befinde sich in engem Kontakt mit den afghanischen Sicherheitsbehörden.