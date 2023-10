Krieg in Nahost Zwei Hamas-Geiseln frei - „Gipfel für den Frieden“ in Kairo

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel mindestens 203 Menschen nach Gaza verschleppt. Darunter sind auch mehrere Deutsche. Die Armee geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Bei dem Großangriff der Hamas und in den darauffolgenden Tage kamen in Israel 1400 Menschen ums Leben. Seither bombardiert Israel Hamas-Stellungen im Gazastreifen, wo Hunderttausende Palästinenser in den Süden geflüchtet sind.