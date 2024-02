Russische Invasion Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Schmerz und quälende Ungewissheit

Die „Gepard“-Besatzung gehört zu den Männern und Frauen, die in dem Abwehrkampf immer wieder an vorderster Stelle bestehen müssen. Mehrfach wird am Donnerstag im Raum Odessa Luftalarm ausgelöst. Und zwei Jahre nach dem Beginn des Angriffs lässt die Führung in Moskau auch politisch keinen Zweifel an ihren militärischen Ambitionen erkennen. Im Gegenteil: Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew spricht sich für die Annexion Odessas aus, später womöglich auch die Einnahme der Hauptstadt Kiew. „Odessa, komm nach Hause zurück“, sagt er als Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Und betont: „Das ist unsere russische Stadt.“