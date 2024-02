Zwei Jahre Krieg Wie Menschen den Alltag in der Ukraine erleben

Ein Spätvormittag in der Altstadt von Lwiw in der Westukraine. Die Straßenbahn fährt quietschend vorbei, Tauben gurren, Menschen gehen ihrem Alltag nach, dunstiges Sonnenlicht. Dann ist plötzlich Lärm über der Stadt: Sirenengeheul und eine Stimme, die aus Lautsprechern dröhnt – mit Anweisungen, was nun zu tun ist: Wasser abstellen, Öfen und offene Feuer ausmachen, Schutzraum aufsuchen. Auch wenn die Front ein gutes Stück entfernt ist, ist der Krieg auch hier fühlbar.