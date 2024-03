Ex-US-Präsident Zweifel an Trumps mentaler Gesundheit

Plötzlich war es ganz still unter den mehreren Tausend Anhängern Donald Trumps im „Greater Richmond Convention Center“ in Virginia. Nicht, weil der Spitzenreiter im Rennen um die republikanische Präsidentschaftsnominierung über das Risiko eines Atomkrieges mit Russland sprach. Sondern weil Trump einmal mehr nicht zu wissen schien, gegen wen er im November antreten will. „Putin hat so wenig Respekt für Obama, dass er das Wort nuklear gebraucht“, erklärte Trump voller Verachtung bei dem Auftritt am Samstagabend. Und wie bei den sechs Malen zuvor, bei denen er Biden mit Obama verwechselte, fiel ihm das nicht einmal auf.