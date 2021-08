Bundeswehr in Afghanistan : Zweite Evakuierungsmaschine in Kabul gelandet

Zweite Evakuierungsmaschine in Kabul gelandet

Bundeswehr in Afghanistan

Hunderte von Menschen haben sich in Kabul vor dem internationalen Flughafen versammelt. Foto: -/AP/dpa

Berlin/Kabul Die erste Evakuierungsmaschine konnte nur wenige Menschen aufnehmen. Inzwischen ist ein zweites Flugzeug der Bundeswehr in Kabul gelandet.

Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan ist auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin.