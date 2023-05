Heizungsstreit in der Koalition Bekommt die Koalition die Heizungs-Kurve?

Gelingt es der Ampel, den gordischen Knoten zu lösen? Keine Debatte hat die Regierung aus SPD, Grünen und FDP bislang so heftig streiten lassen wie die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) aus dem Hause von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). SPD und Grüne pochen auf eine Verabschiedung noch vor der Sommerpause. Dafür müssen die Liberalen allerdings ihre Weigerung aufgeben, den Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. In dieser Woche sind die Chancen zumindest gestiegen. Am Mittwoch verhandelten die Vize-Chefs der Ampel-Fraktionen weiter, am Dienstagabend hatte es eine virtuelle, gut zweistündige Gesprächsrunde von Ampel-Berichterstattern mit Habeck gegeben.