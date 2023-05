Petersberger Klimadialog in Berlin Das Weltklima in der Strafraumzone

Der Weltsaal im Auswärtigen Amt. 40 Flaggen. Petersberger Klimadialog, Tag zwei. Gleich spricht Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Teilnehmer aus 40 Staaten haben in den zurückliegenden Stunden ihre Ideen, ihr Wissen, ihre Perspektiven und in einigen Fällen auch ihre Angst in den Runden ausgebreitet oder auf den Tisch gelegt. Sie haben geworben für ein besseres Klima, nicht im Saal, sondern auf dem gesamten Globus. Gearbeitet dafür, dass es die Staaten der Welt beim nächsten Klimagipfel im Dezember in Dubai vielleicht doch noch schaffen, die Erderwärmung in diesem Jahrhundert auf 1,5 Grad zu begrenzen. Davon ist die Weltgemeinschaft aktuell deutlich entfernt. „Ärmel hochkrempeln“ hat die Gastgeberin Annalena Baerbock zum Auftakt dieses Petersberger Klimadiaologs noch gesagt.