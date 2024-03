Besuch bei Cold-Cases-Unterstützungskräften Wie frühere Kriminalbeamte ungeklärte Fälle aufrollen

Analyse · Zur Bewertung unaufgeklärter Verbrechen setzt das Land auf pensionierte Kriminalbeamte. Einer von ihnen ist Claus Irrgang. Der 66-Jährige durchleuchtet derzeit eine Reihe mysteriöser Fälle in Mönchengladbach. Und auch andere Cold-Case-Ermittler sind an der Arbeit. Auch in Bonn

31.03.2024 , 11:00 Uhr

Zurück im alten Job: Der pensionierte Kriminalbeamte Claus Irrgang ist Cold-Case-Ermittler bei der Polizei in Mönchengadbach Foto: Rüdiger Franz