Kommentar zum Gipfeltreffen von Biden und Putin : Biden hat Putin rote Linien aufgezeigt

Der russische Präsident Wladimir Putin (links) und US-Präsident Joe Biden schütteln sich bei ihrem Treffen in der „Villa la Grange“ die Hand. Foto: dpa/Denis Balibouse

Meinung US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen in Genf aufeinander. Der Gipfel ruft groteske Erinnerungen an die Amtszeit Trumps wach. Doch Biden geht mit einer klaren Haltung in dieses Gipfeltreffen, sagt Kommentator Holger Möhle.