Bilanz der Bonner Klimakonferenz : Schatten des Krieges liegt über den Klimazielen

Vor dem WCCB: Arbeiter kümmern sich um den Zugang zur Klimakonferenz in Bonn, die an diesem Donnerstag endete. Foto: Benjamin Westhoff

BONN Nach Abschluss der Bonner Klimakonferenz fallen die Bewertungen unterschiedlich aus. Die Veranstalter sehen Fortschritte, Umweltschutzorganisationen kritisieren Versäumnisse. Im November geht es in Ägypten weiter

Noch bevor die Erderwärmung an diesem Wochenende mit Temperaturen jenseits der 30 Grad auch in Bonn förmlich mit Händen zu greifen ist, haben die rund 4000 Teilnehmer der UN-Klimakonferenz nach zweiwöchigen Beratungen im World Conference Center Bonn (WCCB) am Donnerstag die Koffer gepackt. Zum Abschluss konstatierten die Organisatoren, es gebe noch viel zu tun, insgesamt aber habe man bei „intensiver Arbeit“ durchaus „Fortschritte bei wichtigen technischen Fragen“ erzielt. Von verschiedenen internationalen Umweltorganisationen mussten sie hingegen für die Bilanz verbale Prügel einstecken.

Konkret entschieden wurde in den beiden Wochen am Rhein tatsächlich nichts. Doch dies war auch nicht Auftrag der turnusmäßigen „Zwischenkonferenz“, zu der sich die so genannten Nebenorgane der Klimarahmenkonvention jährlich in Bonn treffen. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, die Beschlüsse der nächsten „richtigen“ Klimakonferenz, der so genannten Vertragsstaatenkonferenz, vorzubereiten. Sie findet als „COP 27“ im kommenden November im ägyptischen Sharm El-Sheikh statt. Thema in Bonn waren unter anderem die Erarbeitung einer globalen Bestandsaufnahme und die künftigen Finanzierungsschlüssel im internationalen Geflecht.

Globale Bestandsaufnahme zeigt die Lücken auf

Die Vereinten Nationen wollen das Treffen in Bonn anknüpfend an die „COP 27“ im vergangenen Jahr in Glasgow verstanden wissen, wo man wiederum ein Paket zur Umsetzung des 2015 unterzeichneten Pariser Klimaschutzabkommens beschlossen hatte. Treffen wie nun in Bonn seien ein wesentlicher Bestandteil der Verhandlungen, ließ sich Patricia Espinosa, scheidende Chefin des UN-Klimasekretariats, am Fronleichnamstag in einer Pressemitteilung zitieren. Als wesentliche offene Fragen nannten die Vereinten Nationen „bauliche Anpassungen an die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels, zu denen immer häufigere und intensivere Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürme“ gehörten, sowie „Loss and Damage“, also irreversible Verluste wie etwa Ernteausfälle durch Naturkatastrophen. Die globale Bestandsaufnahme habe „Lücken im Klimaschutz aufgezeigt, aber auch die Chancen“, so die für Umsetzung zuständige Sektionschefin Marianne Karlsen.

Weit weniger zufrieden als die Verantwortlichen zeigten sich unmittelbar nach Ende der Bonner Konferenz internationale Umweltschutzorganisationen. Zwar sei der in Bonn gestartete Meeres- und Klimawandel-Dialog ein „Meilenstein“, teilte der World Wildlife Found (WWF) mit, kritisierte insgesamt aber die „große Kluft zwischen Worten und Taten“: Nun müsse es darum gehen, dass die G7-Staaten unter Vorsitz Deutschlands gemeinsam einen Kohleausstieg für 2030 zu beschließen und konkrete Schritte zum Abbau der fossilen Subventionen bis 2025 zu unternehmen. Das „Climate Action Network“ (CAN), dem nach eigenen Angaben 1500 Nichtregierungsorganisationen aus 130 Ländern angehören, beurteilte die Bonner Konferenz noch schärfer: Diese habe „wieder einmal gezeigt, wie weit die Interessen der Verhandlungsteilnehmer von der Wirklichkeit der Menschen entfernt sind, die unter den Klimawandel leiden, so das CAN, ohne konkreter zu werden. Auch das in Glasgow vereinbarte Arbeitsprogramm zur Anhebung der Klimaziele hat in Bonn dem Vernehmen weder Fortschritte, noch Konsens erzielt.

Sorgen um multilaterale Zusammenarbeit