Kommentar zu steigenden Covid-Zahlen Warnung ernst nehmen

Trotz des Anstiegs der Covid-Zahlen auch in Nordrhein-Westfalen sehen weder das Landesgesundheitsministerium noch das Robert-Koch-Institut Anlass zu Besorgnis. Das Coronavirus hat seinen Schrecken für große Teile der Bevölkerung verloren. Und doch, so muss man festhalten, sterben immer noch Menschen an dieser Erkrankung. Es sind die besonders vulnerablen Gruppen, also die Vorerkrankten und die Senioren, für die das Virus trotz der Impfungen und der zahlreichen überstandenen Infekte weiterhin eine Bedrohung darstellt.