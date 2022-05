Tage der Demokratie in Bonn : Arenadiskussion über lebendige Demokratie im Beethoven-Haus

„Loft“ in der Breite Straße : Neuer Treffpunkt für die Altstadt zieht vielfältiges Publikum an Das neue „Loft“ in der Breite Straße 70 entwickelt sich in der Bonner Altstadt mehr und mehr zu einem Treffpunkt der unterschiedlichsten Menschen. Regionale Künstler und Produkte sollen im Vordergrund des Programms stehen.