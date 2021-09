Bundestagswahl-Ergebnisse : Wie Warstein bei der Bundestagswahl 2021, 1990, 1994, 1998, 2002, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2021, 1990, 1994, 1998, 2002, 2005, 2009, 2013 und 2017 gewählt hat

Warstein Der Bundestagswahlkampf 2021 war spannend wie lange nicht mehr. Wir haben die Parteien in Ihrer Stadt abgeschnitten? Die Ergebnisse für Warstein gibt es mit dem Ende der Auszählung in diesem Text.



Am 26. September 2021 wurde in Deutschland zum 20. Mal der deutsche Bundestag gewählt. Es ist zugleich die neunte Bundestagswahl seit der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland im Jahr 1990. Anlässlich der diesjährigen Wahl blicken wir zurück: Wie wurde bei den letzten Wahlen seit 1990 in Warstein gewählt? Welcher Partei gaben die Wählerinnen und Wähler in der Vergangenheit wie viele Stimmen?

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Warstein

Die Wahlbeteiligung in Warstein lag bei 77,6 Prozent. 15499 Wähler gaben ihre Stimmen ab, 87 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilen sich wie folgt:

CDU: 30,2 Prozent, 4656 Stimmen

30,2 Prozent, 4656 Stimmen SPD: 31,7 Prozent, 4879 Stimmen

31,7 Prozent, 4879 Stimmen Die Grünen: 12,3 Prozent, 1889 Stimmen

12,3 Prozent, 1889 Stimmen FDP: 10,3 Prozent, 1583 Stimmen

10,3 Prozent, 1583 Stimmen Linke: 3,1 Prozent, 475

3,1 Prozent, 475 AfD: 6,7 Prozent, 1025 Stimmen

Die Ergebnisse der vergangenen Wahlen

Ergebnisse der Bundestagswahl 1990 in Warstein

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 81,6 Prozent. 17.548 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 165 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 46,7 Prozent, 8.113 Stimmen

: 46,7 Prozent, 8.113 Stimmen SPD : 38,3 Prozent, 6.658 Stimmen

: 38,3 Prozent, 6.658 Stimmen Die Grünen : 3,3 Prozent, 574 Stimmen

: 3,3 Prozent, 574 Stimmen FDP : 9,2 Prozent, 1.594 Stimmen

: 9,2 Prozent, 1.594 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 0,1 Prozent, 25 Stimmen

: 0,1 Prozent, 25 Stimmen Sonstige Parteien: 2,4 Prozent, 419 Stimmen

Bei der Wahl am 2. Dezember 1990 wurde bundesweit die CDU zur stärksten Partei und Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt. Die Christ-Demokraten erhielten damals 43,8 Prozent der Stimmen. Die SPD kam auf 33,5 Prozent, die FDP auf elf Prozent. Die Grünen erhielten 3,8 Prozent, die PDS 2,4 Prozent. Diese fünf Parteien zogen damals in den Bundestag ein. Sonstige Parteien kamen auf 4,2 Prozent der gültigen Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 1994 in Warstein

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 83,6 Prozent. 18.355 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 457 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 45,2 Prozent, 8.089 Stimmen

: 45,2 Prozent, 8.089 Stimmen SPD : 40,3 Prozent, 7.207 Stimmen

: 40,3 Prozent, 7.207 Stimmen Die Grünen : 5,7 Prozent, 1.018 Stimmen

: 5,7 Prozent, 1.018 Stimmen FDP : 6,2 Prozent, 1.117 Stimmen

: 6,2 Prozent, 1.117 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 0,6 Prozent, 110 Stimmen

: 0,6 Prozent, 110 Stimmen Sonstige Parteien: 2 Prozent, 357 Stimmen

Bei der Wahl am 16. Oktober 1994 wurde bundesweit die CDU zur stärksten Partei gewählt. Die Partei von Bundeskanzler Helmut Kohl erhielten damals 41,4 Prozent der Stimmen. Die SPD mit Kanzlerkandidat Rudolf Scharping kam auf 36,4 Prozent. Drittbeste Partei wurden die Grünen, sie erhielten 7,3 Prozent aller gültigen Stimmen, die FDP 6,9 Prozent, die PDS kam auf 4,4 Prozent. Diese fünf Parteien zogen damals in den Bundestag ein. Sonstige Parteien kamen auf 3,6 Prozent der gültigen Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 in Warstein

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 85,5 Prozent. 18.861 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 182 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 38,2 Prozent, 7.131 Stimmen

: 38,2 Prozent, 7.131 Stimmen SPD : 46 Prozent, 8.597 Stimmen

: 46 Prozent, 8.597 Stimmen Die Grünen : 5,5 Prozent, 1.027 Stimmen

: 5,5 Prozent, 1.027 Stimmen FDP : 6,1 Prozent, 1.145 Stimmen

: 6,1 Prozent, 1.145 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 0,7 Prozent, 135 Stimmen

: 0,7 Prozent, 135 Stimmen Sonstige Parteien: 3,4 Prozent, 644 Stimmen

Bei der Wahl am 27. September 1998 wurde bundesweit die SPD mit Kanzlerkandidat Gerhard Schröder zur stärksten Partei gewählt. Die Sozial-Demokraten erhielten damals 40,9 Prozent der Stimmen. Die CDU kam auf 35,1 Prozent, die Grünen auf 6,7 Prozent. Die FDP erhielten 6,2 Prozent und die PDS kam auf 5,1 Prozent. Diese fünf Parteien zogen 1998 in den Bundestag ein. Sonstige Parteien kamen auf sechs Prozent der gültigen Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 in Warstein

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 82,1 Prozent. 18.207 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 181 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 39 Prozent, 7.037 Stimmen

: 39 Prozent, 7.037 Stimmen SPD : 41,4 Prozent, 7.470 Stimmen

: 41,4 Prozent, 7.470 Stimmen Die Grünen : 6,7 Prozent, 1.200 Stimmen

: 6,7 Prozent, 1.200 Stimmen FDP : 10 Prozent, 1.808 Stimmen

: 10 Prozent, 1.808 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 0,8 Prozent, 145 Stimmen

: 0,8 Prozent, 145 Stimmen Sonstige Parteien: 2 Prozent, 366 Stimmen

Bundesweit lieferten sich SPD und CDU am 22. September 2002 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Parteien kamen am Ende auf 38,5 Prozent der Stimmen. Weil die Grünen mit 8,6 Prozentpunkten das drittbeste Ergebnisse einfuhren, konnte Gerhard Schröder erneut Bundeskanzler werden. Die FDP kam auf 7,4 Prozent der Stimmen und zog ebenfalls in den Bundestag ein. Die PDS verpasste mit vier Prozent der Stimmen den Wiedereinzug. Die sonstigen Parteien kamen bundesweit auf drei Prozentpunkte.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 in Warstein

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 79,5 Prozent. 17.532 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 197 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 38,1 Prozent, 6.596 Stimmen

: 38,1 Prozent, 6.596 Stimmen SPD : 41,6 Prozent, 7.212 Stimmen

: 41,6 Prozent, 7.212 Stimmen Die Grünen : 4,9 Prozent, 857 Stimmen

: 4,9 Prozent, 857 Stimmen FDP : 8,8 Prozent, 1.530 Stimmen

: 8,8 Prozent, 1.530 Stimmen PDS (ab 2007 "Die Linke") : 4,4 Prozent, 762 Stimmen

: 4,4 Prozent, 762 Stimmen Sonstige Parteien: 2,2 Prozent, 378 Stimmen

Am 18. September 2005 wurde bundesweit eine vorzeitige Bundestagswahl abgehalten. Damals kam die CDU mit 35,2 Prozent auf den höchsten Stimmanteil, Angela Merkel wurde erstmals zur Kanzlerin gewählt. Die SPD kam auf 34,2 Prozent, die FDP erhielt als dritte Kraft 9,8 Prozent der Stimmen. Die Grünen zogen mit 8,1 Prozentpunkten in den Bundestags ein, sonstige Parteien erhielten 3,9 Prozent der Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 in Warstein

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 72,7 Prozent. 15.771 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 167 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 36,4 Prozent, 5.673 Stimmen

: 36,4 Prozent, 5.673 Stimmen SPD : 28,2 Prozent, 4.405 Stimmen

: 28,2 Prozent, 4.405 Stimmen Die Grünen : 8,6 Prozent, 1.335 Stimmen

: 8,6 Prozent, 1.335 Stimmen FDP : 14,9 Prozent, 2.326 Stimmen

: 14,9 Prozent, 2.326 Stimmen Die Linke : 7,3 Prozent, 1.134 Stimmen

: 7,3 Prozent, 1.134 Stimmen Sonstige Parteien: 4,7 Prozent, 731 Stimmen

Bei der Wahl am 27. September 2009 kam die CDU mit 33,8 Prozent auf das bundesweit stärkste Ergebnis. Die SPD dahinter erhielt lediglich 23 Prozent der Stimmen, der FDP gaben 14,6 Prozent aller Wählerinnen und Wähler ihre Stimme. Die neu gegründete Partei "Die Linke " schaffte es mit 11,9 Prozent auf Anhieb in den Bundestags, genauso wie die Grünen, die 10,7 Prozent der Stimmanteile bekamen. Sonstige Parteien kamen auf sechs Prozentpunkte.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 in Warstein

Transparenz Automatisch geschriebener Artikel Dieser Text wurde auf Basis öffentlich verfügbarer Daten der Bundeswahlleitung automatisch generiert.

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 74,2 Prozent. 15.700 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 156 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 43,6 Prozent, 6.779 Stimmen

: 43,6 Prozent, 6.779 Stimmen SPD : 34,1 Prozent, 5.300 Stimmen

: 34,1 Prozent, 5.300 Stimmen Die Grünen : 6,6 Prozent, 1.026 Stimmen

: 6,6 Prozent, 1.026 Stimmen FDP : 4,1 Prozent, 644 Stimmen

: 4,1 Prozent, 644 Stimmen Die Linke : 4,9 Prozent, 761 Stimmen

: 4,9 Prozent, 761 Stimmen AfD : 2,8 Prozent, 442 Stimmen

: 2,8 Prozent, 442 Stimmen Sonstige Parteien: 3,8 Prozent, 592 Stimmen

Bundesweit kam am 22. September 2013 die CDU mit 41,5 Prozent aller gültigen Stimmen auf das beste Ergebnis, Angela Merkel wurde zum dritten Mal in Folge zur Kanzlerin gewählt. Die SPD kam damals auf 25,7 Prozent. Dahinter kamen die Linke auf 8,6 und die Grünen auf 8,4 Prozentpunkte und zogen in den Bundestag ein - anders als die FDP, die lediglich 4,8 Prozent erhielt. Die AfD trat erstmals zur Wahl an und erhielt bundesweit 4,7 Prozent aller gültigen Stimmen. Andere Parteien kamen noch auf 6,3 Prozent aller Stimmen.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 in Warstein

Die Wahlbeteiligung lag in Warstein bei 75,7 Prozent. 15.451 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 97 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 37,8 Prozent, 5.798 Stimmen

: 37,8 Prozent, 5.798 Stimmen SPD : 27,7 Prozent, 4.256 Stimmen

: 27,7 Prozent, 4.256 Stimmen Die Grünen : 5,8 Prozent, 888 Stimmen

: 5,8 Prozent, 888 Stimmen FDP : 12,3 Prozent, 1.885 Stimmen

: 12,3 Prozent, 1.885 Stimmen Die Linke : 6,6 Prozent, 1.006 Stimmen

: 6,6 Prozent, 1.006 Stimmen AfD : 7,2 Prozent, 1.098 Stimmen

: 7,2 Prozent, 1.098 Stimmen Sonstige Parteien: 2,8 Prozent, 423 Stimmen

Das bundesweit beste Ergebnis erzielte am 24. September 2017 erneut die CDU. Die Partei von Kanzlerin Angela Merkel kam damals auf 32,9 Prozent aller gültigen Zweitstimmen. Die SPD dahinter erreicht nur noch 20,5 Prozent, während die AfD mit 12,6 Prozent erstmals den Einzug in den Bundestag schafft. Die FDP kam auf 10,7 Prozent, die Link auf 9,2 und die Grünen auf 8,9 Prozent Stimmanteile. Somit umfasste der Bundestag nach der Wahl 2017 sechs Fraktionen. Sonstige Parteien erhielten fünf Prozent aller gezählten Stimmen.

