Bundestagswahl am Sonntag : Was man rund um die Briefwahl jetzt noch wissen sollte

Die Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel müssen spätestens am Wahltag, also dem 26. September, bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Service Berlin Wer noch per Brief wählen will, muss sich sputen. Denn bis zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag sind es nur noch wenige Tage. Was gilt es zu beachten - und warum fordert der erwartete Rekordanteil auch die Demoskopen heraus? Fragen und Antworten zur Briefwahl.