Corona-Regeln in NRW : Genesen, geimpft, geboostert - wann läuft welcher Status ab?

Corona-Regeln in NRW

Genesen, geimpft, geboostert: Wir erklären, wie lange welcher Status in NRW gültig ist und welche Ausnahmen gelten. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Update Bonn Je nach Impfstatus gelten in NRW unterschiedliche Regeln. So sind Geboosterte beispielsweise von der Testpflicht der 2G-plus-Regelung befreit. Für Genesene und vollständig Geimpfte gibt es derweil verschiedene Ausnahmen. Wir erklären, welcher Status wie lange gültig ist.

Bei den gültigen Corona-Regeln den Durchblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. So gelten laut aktueller Schutzverordnung des Landes NRW nur Menschen, die dreifach geimpft sind, als geboostert. Sie sind beispielsweise von der Testpflicht der 2G-plus-Regel befreit, der zufolge ein- beziehungsweise zweifach Geimpfte sowie Genesene einen zusätzlichen Test benötigen, um beispielsweise in einem Restaurant essen zu gehen.