Impfen in der Corona-Pandemie : Kommunen in NRW wollen Impfzentren behalten

48,7 Prozent der Bürger in Deutschland sind mindestens einmal geimpft. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf NRW muss entscheiden, wie es in der 53 Impfzentren weitergeht. Landkreistag und Düsseldorf können sich eine Fortsetzung vorstellen. In den Praxen kommt weiter nur wenig Impfstoff an.