Neue Corona-Regeln : Was nun in NRW verboten und was erlaubt ist

In NRW steigen die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus wieder an. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Weiter hohe Bußgelder für Masken-Verweigerer, schärfere Regeln für Privatfeiern und neue Anforderungen bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten: Im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen hat die NRW- Regierung neue Corona-Regeln beschlossen. Ein Überblick.



In NRW steigen die Infektionszahlen wieder an. Seit Anfang Oktober gilt landesweit eine angepasste Coronaschutzverordnung. Diese soll voraussichtlich zunächst bis zum 31. Oktober wirken. Das sind die aktuell gültigen Regeln im Einzelnen:

Maskenpflicht und Abstand halten

Durch einen Mund- und Nasen-Schutz soll die Gefahr minimiert werden, Mitmenschen mit dem Coronavirus anzustecken. Auch selbst genähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher sind erlaubt. Die Pflicht gilt seit dem 27. April in Bussen und Bahnen, in allen Ladengeschäften und Ausstellungsräumen, auf Wochenmärkten, in Einkaufszentren, an Haltestellen und Bahnhöfen, in Taxis, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, in der Post, in Banken und in Tankstellen.

Von der Maskenpflicht ausgeschlossen sind Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und Menschen, die aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz trage können. In diesem Fall ist die Ausnahme durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Außerdem gilt weiter das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.

Bußgeld für Maskenverweigerer

Im Einklang mit der bundesweiten Neuregelung müssen Maskenverweigerer seit dem 1. September auch in NRW mit 50 Euro Bußgeld rechnen, wenn sie an Orten, wo Maskenpflicht herrscht, keine tragen - etwa an Bahnhöfen, Supermärkten oder in Geschäften. Das Bußgeld könne von den Ordnungsbehörden auch ohne Vorwarnung verhängt werden, unterstrich Karl-Josef Laumann, NRW-Gesundheitsminister (CDU). Zuvor lag das Bußgeld bei 150 Euro - wurde aber erst nach einer Warnung fällig. In Bussen und Bahnen bleibt das Land bei 150 Euro Bußgeld.

Masken im Unterricht an den Schulen

Zum Beginn des neuen Schuljahres musste im Unterricht noch eine Maske getragen werden. Inzwischen fällt diese Pflicht auch für die älteren Schüler weg. An weiterführenden und berufsbildenden Schulen dürfen Schulleiter von Dienstag, 1. September, an lediglich ein „Maskengebot“ aussprechen, das nicht verpflichtend ist. Landesweit gilt die Pflicht weiterhin in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände, bis die Schüler ihren festen Sitzplatz im Klassenzimmer eingenommen haben - und auch, wenn sie ihn verlassen. Es bleibe auch bei festen Gruppen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Freiwillig könne jeder Schüler und Lehrer allerdings für sich entscheiden, die Maske vorsichtshalber im Unterricht weiter zu tragen.

Verschärftes Corona-Frühwarnsystem

In NRW wird das Corona-Frühwarnsystem verschärft. Künftig müssen Kommunen, bei denen der sogenannte Inzidenzwert - die Zahl der Neuinfizierten pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen - über 35 steigt, konkrete Schutzmaßnahmen umsetzen. Das könne etwa ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum oder eine Obergrenze für Veranstaltungen bedeuten, heißt es in einem Entwurf der Bundesregierung. Auch verschärfte Maskenpflichten oder die Absage größerer Veranstaltungen könnten die Folge sein.

Steigt die Kennziffer über 50, sind in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium weitere Vorkehrungen fällig. Insbesondere solle dann die Teilnehmerzahl weiter begrenzt werden - nach den Vorstellungen des Bundes auf höchstens zehn Teilnehmer in privaten Räumen und höchstens 25 Teilnehmer in öffentlichen Räumen.

Verschärfte Regeln für private Feiern

Wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte, müssen „private Feierlichkeiten aus herausragendem Anlass im öffentlichen Raum“ – also etwa Jubiläen, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, Geburtstags- und Abschlussfeiern – ab einer Teilnehmerzahl von 50 mindestens drei Werktage vorher beim örtlichen Ordnungsamt angemeldet werden. Die Obergrenze für private Feierlichkeiten bleibt nach wie vor bei 150 Personen. Allerdings wird diese Teilnehmerzahl automatisch auf eine maximale Anzahl von 50 Personen reduziert, wenn eine Stadt oder ein Kreis die 7-Tage-Inzidenz von 35 überschreitet.

Ab einer 7-Tage-Inzinenz von 50 sinkt die maximale Teilnehmerzahl auf höchstens 25 Personen. Der Gastgeber ist dabei für die Feier verantwortlich und verpflichtet, eine Liste mit den Daten aller Gäste vor Beginn der Feier einzureichen. So können die Behörden kontrollieren, ob die Gastgeber sich an die Coronaschutzverordnung halten. Wer eine Party veranstaltet, muss demnach auch damit rechnen, dass das Ordnungsamt vorbeikommt und kontrolliert. Gastgeber, die sich nicht an die Auflagen halten, müssen mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro rechnen. Aber auch einzelne Gäste können mit bis zu 250 Euro belangt werden.

Für Feiern in Privatwohnungen gilt nach wie vor der Grundrechtsschutz der Privatsphäre. Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen hat der Bund für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vorgeschlagen. Bislang verlässt sich das Gesundheitsamt allerdings noch auf die Eigenverantwortung der Menschen.

Zusätzliche Auflagen für Veranstalter

Veranstalter bekommen ebenfalls zusätzliche Auflagen: Wird mit mehr als 500 Teilnehmern geplant, muss das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept auch für die An- und Abreise überzeugende Lösungen aufzeigen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern müssen jetzt auch vom Gesundheitsministerium genehmigt werden - bei steigenden Infektionszahlen können diese „jederzeit widerrufen“ werden. Diese Regelungen gelten seit dem 12. September.

Große Veranstaltungen und Feste bleiben vorerst bis zum Ende des Jahres untersagt, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei, wie das Land NRW weiter mitteilte.

Bei Kultur- und sonstigen Veranstaltungen bleibt die Teilnehmerzahl, ab dem ein Hygienekonzept vorgelegt werden muss, bei 300 Personen. Großveranstaltungen mit mehr als 300 Personen sind weiterhin nur in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der Landesregierung zulässig und brauchen ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept.

Kitas

Kita-Kinder in Nordrhein-Westfalen konnten ab dem 17. August zurück in den Regelbetrieb in ihre angestammten Gruppen mit den ursprünglich gebuchten Betreuungsstunden. Es gilt seitdem zudem eine alltagstaugliche Regelung für „Schnupfnasen-Kinder“. Die Neuregelungen gelten auch für die Betreuung bei Tageseltern. Wenn sich die Infektionslage verschlechtere, könne es aber immer wieder zu Einschränkungen kommen, so NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP).

Zutrittsbegrenzung im Handel

Die flächenabhängige Zutrittsbegrenzung in Geschäften wurde ab dem 15. Juni von einer Person pro zehn Quadratmetern auf eine Person pro sieben Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert. Das gilt laut Coronaschutzverordnung bis zum 31. August auch für Museen und Ausstellungen sowie für Zoos.

Gastronomie

Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen bereits seit dem 11. Mai im Innen- und Außenbereich öffnen. Voraussetzung sind 1,5 Meter Tisch-Abstand, gemessen von Rückenlehne zu Rückenlehne. Am selben Tisch gemeinsam sitzen dürfen nur zehn Personen einer Gruppe, Verwandte in gerader Linie oder Angehörige von zwei Haushalten

Im Restaurant kostet es Gäste 250 Euro, wenn sie einen falschen Namen angeben. Wirte müssen die Angaben auf Plausibilität überprüfen, werden aber nicht bestraft.

Clubs und Diskotheken müssen jedoch weiterhin geschlossen bleiben. „Festlegung reduzierter Öffnungszeiten gastronomischer Einrichtungen und zeitlich entsprechender Verkaufsverbote für alkoholische Getränke“, heißt es als Vorgabe für Kommunen ab der Kennzahl 50. Düsseldorf hat bereits vorgemacht, was das heißt: Ab 1 Uhr ist dort Schicht in der Altstadt, auch bekannt als „Längste Theke der Welt“.

Flohmärkte und Freizeiteinrichtungen

Seit dem 15. Juni dürfen Flohmärkte und Trödelmärkte in NRW wieder stattfinden, wenn sie ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept befolgen. Auch „vorübergehende Freizeitparks aus einer Mehrzahl von Schaustellerbetrieben“ können wohl auch weiterhin in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zugelassen werden.

Wellness und Erlebnisbäder

Wellnesseinrichtungen und Saunabetriebe sowie Erlebnis- und Spaßäder haben ihren Betrieb unter Auflagen der Hygiene- und Infektionsschutzstandards wieder aufgenommen.

Frei- und Hallenbäder

Vorgeschrieben wird wohl auch weiterhin eine begrenzte Zahl an Gästen, der stetige Mindestabstand - auch im Becken und in Duschen - sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Jeder Besucher soll zudem weiterhin registriert werden. Gäste müssen sich nach Betreten des Freibads die Hygieneregeln einhalten (Hände waschen, desinfizieren). Freibäder dürfen seit dem 20. Mai wieder öffnen. Hallenbäder dürfen seit dem 30. Mai wieder den Betrieb aufnehmen.

Sportarten mit Körperkontakt

Kontaktsportarten dürfen seit dem 1. Oktober ohne Mindestabstand und ohne Begrenzung der Personenzahl wieder stattfinden - auch im Sportunterricht an Schulen. Voraussetzung: Die Rückverfolgung der Teilnehmer muss sichergestellt sein. Auch Wettbewerbe im Breiten- und Freizeitsport sind unter Auflagen auch in geschlossenen Räumen und Hallen wieder zulässig. Die Zuschauerzahl darf 300 nicht überschreiten.

Konzerte, Theater und Kino

Kinos, Theater, Oper und Konzerthäuser dürfen wieder öffnen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Besuchern gewährleistet ist und es ein Zutrittskonzept gibt. Ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ist notwendig, wenn mehr als ein Viertel der regulären Zuschauerkapazität oder mehr als 100 Personen zuschauen sollen. Wenn es weniger Personen sind, müssen dennoch die Hygienevorgaben eingehalten werden.

Messen

Fachmessen und Fachkongresse können mit Schutzkonzepten und beschränkter Besucher- und Teilnehmerzahl wieder stattfinden.

Tattoo- und Piercingstudios

Neben Massage- oder Kosmetikstudios dürfen auch Tattoo- und Piercingstudios wieder öffnen. Dort gelten die gleichen Hygienevorgaben, wozu ein Mund-Nase-Schutz und - bei Behandlungen am Gesicht - für die Dienstleister eine Spezialmaske, Schutzbrille oder Schutzschild gehören.

Picknicks und Grillen

Picknicks sind wieder erlaubt. Auch das Grillen im Park ist wieder gestattet. Neben den bisher möglichen Konstellationen (Familie oder zwei Haushalte) dürfen sich auch weiter Gruppen von bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum treffen. Voraussetzung: Die Rückverfolgbarkeit der am Treffen beteiligten Personen ist sichergestellt.

Chorproben

Ebenfalls in der Coronaschutz-Verordnung festgehalten: Die Regelung für - zuvor verbotene - Chorproben. So dürfen seit dem 20. Mai mehrere Sänger in Opern oder Konzerthäusern wieder gemeinsam üben. Aber: Stehen sie nebeneinander, müssen die Sängerinnen und Sänger drei Meter Abstand halten. Stehen sie in mehreren Reihen, wird es noch komplizierter: Hier sind sechs Meter Abstand in „Ausstoßrichtung“ vorgeschrieben. Zudem ist „eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person vorzusehen.“

Tourismus/Hotels und Beherbergungsverbot

Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen seit dem 11. Mai unter Auflagen auch zu touristischen Zwecken wieder genutzt werden. Freizeitparks, Ausflugsschiffe, Fahrrad- und Bootsverleihe dürfen öffnen. Hotels dürfen seit dem 18. Mai wieder öffnen. „Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.“ Die Zimmerreinigung soll „bei kürzeren Aufenthalten“ nicht jeden Tag, sondern nur nach der Abreise erfolgen. Alles, was im Zimmer liegt - zum Beispiel Zeitschriften oder Kulis - muss mindestens nach jedem Gästewechsel gereinigt werden.

Kommen Gäste aus einem Gebiet, in dem aufgrund von hohen Infektionszahlen besondere Corona-Regelungen gelten, dürfen diese Personen in bestimmten Bundesländern nur unter bestimmten Bedingungen in Hotels, Pensionen und Jugendherbergen aufgenommen werden. Dieses Beherbergungsverbot wird nur durch ein höchstens 48 Stunden altes, negatives Corona-Testergebnis oder besondere Reisegründe (Besuch von Familienangehörigen, Lebenspartnern oder ähnliches) aufgehoben. Aber: Nordrhein-Westfalen selbst werde für Reisende aus Corona-Risikogebieten weiterhin kein Beherberungsverbot umsetzen, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an. Solche Verbote machten nach seinem Wissen „keinen Sinn, weil sie nicht dazu beitragen, die Ansteckungsketten zu verlangsamen“.

Reiserückkehrer aus dem Ausland

Seit dem 6. August müssen alle Reiserückkehrer bei Einreise aus Corona-Risikogebieten sich grundsätzlich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Sie entfällt nur, falls dem Gesundheitsamt ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden kann, das nicht älter als 48 Stunden ist. Der Test zum Zeitpunkt der Einreise und 72 Stunden danach ist kostenfrei. Die Risikogebiete legt das Robert Koch-Institut fest.

Besuch im Pflegeheim

Bewohner von Alters- und Pflegeheimen dürfen seit dem 10. Mai unter strengen Auflagen wieder Besuch bekommen. Nach den Plänen von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann könnten die Besuche etwa in separaten Arealen oder im Außenbereich stattfinden. Mit Schutzkleidung dürfen Besucher die Heime auch betreten und etwa bettlägerige Personen in ihrem Zimmer besuchen. Möglich sind Besuche von bis zu zwei Personen in den einzelnen Räumen. Direkt in das Zimmer eines Bewohners darf nur eine Person. Die Dauer des Besuchs ist auf höchstens zwei Stunden pro Besuch und Tag begrenzt. Darüber hinaus gelten die üblichen Hygieneregeln wie das Tragen von Masken und das Nutzen von Desinfektionsmittel.

Seit dem 20. Juni hat NRW die Regeln für Besuche in Pflegeheimen gelockert und wieder ausdrücklich körperlichen Kontakt wie etwa Umarmungen erlaubt. Auch Café-Besuche außerhalb der Einrichtungen sind wieder möglich. Vom 1. Juli an können Bewohner zudem wieder Besuch in ihren Zimmern empfangen.

Krankenhäuser

Einzelne Krankenhäuser können Besuche bereits seit 11. Mai wieder zulassen, soweit sie dies unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens für angemessen halten und ein Hygiene-Konzept sicherstellen. Allgemein dürfen Krankenhäuser und andere stationäre Gesundheitseinrichtungen seit dem 20. Mai Besucher zulassen.

Fitnessstudios

Dort gelten weniger strenge Zutritts-Regeln als zum Beispiel für Freibäder: So werden als Maßstab pro Kunde sieben Quadratmeter - statt zehn - angesetzt. Dafür ist „aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining (Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentraining)“ verboten.

Friseure