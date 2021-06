Nato-Gipfel in Brüssel : Das Bündnis nimmt China ins Visier

US-Präsident Joe Biden beim Gipfeltreffen im Hauptquartier der Nato in Brüssel. Foto: dpa/Stephanie Lecocq

Brüssel Es ist der erster Nato-Gipfel mit US-Präsident Joe Biden. Die Vereinigte Staaten stehen laut Biden an der Seite Europas – ein Schulterschluss der Allianz vor dem Biden-Putin-Treffen in Genf. Ebenso rückt die Großmacht China in den Fokus des Bündnisses.