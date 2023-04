CDU erarbeitet Grundsatzprogramm Das Habeck-Problem der Union

Carsten Linnemann, Chef der Programm- und Grundsatzkommission der CDU, nimmt es locker. „Ich möchte einen offenen Prozess. Ideen aus Fachkommissionen sind keine Beschlüsse“, so Linnemann zu unserer Redaktion. „Es gibt keine Denkverbote.“ Nicht jeder in der Union sieht das freilich so gelassen wie Linnemann. Schon gar nicht, wenn der vermeintlich gute Ruf der Partei auf dem Spiel steht, weil wie jetzt ein an die Öffentlichkeit lancierter „Arbeitsentwurf“ die CDU ein stückweit zur Steuerhöhungspartei macht. Die Union hat damit ein Habeck-Problem – und das könnte für die Partei nun noch geballter auftreten.