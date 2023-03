Beben bei der SPR in NRW Der düpierte SPD-Chef

Zehn Monate nach dem verheerenden Absturz bei der Landtagswahl wirft der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty nach einer unglücklichen Personalentscheidung hin. Mit einem Vorlauf von gerade einmal 40 Minuten hatten die Sozialdemokraten am Donnerstagmittag ins Johannes-Rau-Haus eingeladen. In einem dreiminütigen Statement verkündete dann ein hörbar angefasster Landeschef seinen Rücktritt. Dem vorangegangen war am Vortag eine bemerkenswerte Düpierung durch die obersten Parteigremien.