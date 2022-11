Kommentar zur Lage im Ukraine-Krieg : Der Winter als Waffe

Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Rede in Moskau. Foto: AP/Valery Sharifulin

Meinung In der Ukraine steht der erste Kriegswinter an – die Kälte nutzt Russlands Präsident Wladimir Putin als Waffe gegen die Ukrainer und terrorisiert die Zivilbevölkerung, schreibt Holger Möhle in seinem Kommentar. Dabei wisse Putin nicht, was er in diesem Krieg tatsächlich noch gewinnen kann, so Möhle.