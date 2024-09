Deutsche Bahn Neue Ausreden

Eines muss man der Deutschen Bahn lassen: Sie wird nicht langweilig in der Begründung ihrer Pannen. Am Samstag waren es also Probleme im Funkverkehr, die über Stunden zu massiven Störungen im Rhein-Main-Gebiet führten. Wegen der zentralen Bedeutung von Frankfurt war das auch bundesweit ein Problem. Den gestrandeten Fahrgästen dürfte die Begründung herzlich egal sein – für sie zählt, dass die Bahn sie wieder im Stich ließ.