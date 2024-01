Demonstration 100.000 oder 350.000 Menschen? So wird bei Protesten gezählt

Wenn viele Menschen in der Öffentlichkeit demonstrieren, geht der Überblick schnell verloren. Geht ihre Zahl auch noch in die Zehntausende, kommt Durchzählen nicht in Frage. Dann werden die Teilnehmerzahlen geschätzt. In der Regel unterscheiden sich die Angaben von Veranstaltern und Polizei - und das teils eklatant.